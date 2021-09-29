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Стриптиз в прошлом: невестка Королевой устроилась на новую работу

Мелисса живет с единственным сыном артистки в их с Тарзаном особняке.

Стриптиз в прошлом: невестка Королевой устроилась на новую работу
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Минувшей весной единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип обручился со своей девушкой. Его избранницей стала стриптизерша по имени Мелисса Фокс. Она уже успела переехать в загородный особняк артистки. Ходили слухи, что Наташе была не по душе девушка сына, а точнее ее профессия. Именно поэтому Мелисса начала осваивать навыки нанесения макияжа.

В своем микроблоге 20-летняя девушка поделилась кадрами, на которых она осваивает азы новой профессии.

Мелисса Фокс
Мелиса Фокс. Фото: instagram.com/melissa_foxs_

«Сегодня я стала участницей конкурса красоты в качестве визажиста. Пожелайте мне удачи», — сказала Мелисса Фокс.

Архип Глушко и Мелисса Фокс
Архип Глушко и Мелисса Фокс. Скриншот: instagram.com/melissa_foxs_

Напомним, ранее Мелисса признавалась, что, работая в ночном клубе, получала по 800 тысяч рублей в месяц.

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