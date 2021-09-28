«Соскучилась»: Собчак после долгого конфликта с Канделаки расцеловалась с ней на людях

Тина Канделаки и Ксения Собчак в нулевых годах практически не расставались и даже праздновали именины в один день. Однако в какой-то момент между ними словно кошка пробежала, публика стала с удивлением наблюдать на взаимные подколки светских львиц. Ходили слухи, что это произошло из-за разногласий по поводу ведения совместного бизнеса.

Позже Тина в интервью Надежде Стрелец рассказала свою версию происходящего, по словам ведущей, Ксения приревновала ее к мужчине.

«Мы никогда вместе не вели бизнес. На тот момент Ксения встречалась с Сергеем Капковым. Был праздник, мы с Сергеем пересеклись и решили поговорить о футболе в одном из ресторанов. Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло совершенно гневное сообщение от нее», — поведала Канделаки.

Это послание она сочла слишком оскорбительным в свой адрес, чтобы продолжать дружбу с заклятой подругой.

И вот чудо – звезды встретились на одном светском мероприятии и не смогли пройти мимо, поворковав друг с другом и даже расцеловавшись. Тина Канделаки не удержалась и выложила видео с этой встречей в личный блог.

«Знаменитый поцелуй много лет спустя», — подписала она его.

«Соскучилась по Вам!» — язвительно говорила в кадре Тина, обращаясь к Ксении. Та в ответ называла ее «любименькой», но любовью там явно не пахло.

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