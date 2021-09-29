«Я молчать не буду»: Хилькевич ответила зрителям, которые назвали ее «серой мышью» на «Звездах в Африке»

Странную славу снискала Виктория Боня во время проекта «Звезды в Африке» на ТНТ. Светская львица оставила о себе след воспоминаний, как о самой голодной участнице шоу, которая все время скандалила из-за еды.

Однако Стас Ерушин рассказал, что экс-звезде «Дома-2» на самом деле еда была необходима, чтобы правльно принимать лекарства, а показывали по телевизору далеко не все. Между тем артист вовсе не оправдывает скандалистку, ведь она знала, на какой проект соглашалась.

Анна Хилькевич в личном блоге выразила сожаление, что Виктория покинула проект в числе первых. Ее она не раздражала вовсе.

«Когда Боня вылетела из шоу, я очень расстроилась, из-за личной симпатии. И скажу, что в лагере атмосферка чувствуется особо остро. И мне думается, что если бы Боня осталась, то была бы еще та жаришка. Но… к нам прибывают новые участники! Свежая кровь и не всем эта кровь будет по душе», — сказала знаменитая блондинка.

Она также ответила хейтерам, которые обвинили ее в том, что она практически всегда остается на шоу в тени своих коллег.

«Есть некоторые «личности», которые пишут мне комментарии типа я серая мышь, не видно, не слышно. Пожалуй, сейчас я молчать не буду, это моя территория. Начну с того, что все, что вам показывают — 45 мин из отснятых 48 часов», — написала Хилькевич.

Она заметила, что является доброжелательным и спокойным человеком, который не любит конфликтов и старается понять всех людей. Поэтому редко попадает в кадры программы.

«Единственное, что я бы сейчас поменяла — свое отношение к шоу. Я воспринимала его серьезно, как свою реальную жизнь, но по-хорошему, это игра, квест. Но это был мой первый опыт в таком формате, так что здесь вы увидите меня такую, какая я есть в жизни. Где-то спокойную, тихую, но смелую и дружелюбную», — сказала Анна.

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