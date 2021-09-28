Семейный вечер в гостиной: Стеша Маликова показала, как младший брат танцует под аккомпанемент отца на рояле

В семье популярного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон подрастают двое наследников. Разница в возрасте у детей существенная.

Стеше Маликовой было почти восемнадцать лет, когда на свет появился ее младший брат Марк. В январе будущего года Марку Маликову исполнится четыре года, а Стефании Маликовой в феврале будет двадцать два.

Стеша Маликова, судя по всему, образцовая старшая сестра. Она обожает проводить время с Марком и периодически делится трогательными кадрами с ним на своей страничке в Instagram.

На этот раз Стефания разместила в сторис видео, на котором запечатлела, как вместе с папой Дмитрием Маликовым и младшим братом проводит вечер в гостиной. Отец семейства играет на рояле, а сын Марк двигается под мелодию, которая ему хорошо знакома.

«Марк, что за музыка?» — спрашивает Стеша у брата. «Щелкунчик», — тут же отвечает малыш. «Молодец!» — хвалит сестра.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.