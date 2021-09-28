«От одного взгляда мурашки»: Лиана Шульгина оголила пышные ягодицы, позируя в микро-трусиках на краю водопада

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина продемонстрировала, что она не только красивая, но и бесстрашная девушка.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана в эти дни находятся по приглашению друзей в одной из стран Африки — Замбии. Звездная пара побывала на свадьбе и совершила незабываемое путешествие, от которого осталась в полном восторге.

Лиана Шульгина даже решилась на очень рискованный эксперимент. Облачившись в бикини, молодая красотка зависла на краю знаменитого водопада Виктория.

Глядя на видео, которое Лиана Шульгина разместила в микроблоге, кажется, что ее вот-вот смоет потоком воды.

«На краю водопада Виктория. «Купель Дьявола». Один из самых крупнейших, красивейших, опаснейших водопадов на всей планете», — подписала кадры Лиана Шульгина.

Невестка Валерии позирует лежа, так что хорошо видна ее шикарная фигура и пышные ягодицы, которые не смогли скрыть микро-трусики. Но подписчиков не волнует фигура Лианы, их больше зацепило то, что та пошла на неоправданный риск.

Лиана Шульгина хоть и сказала, что ее за ноги держит инструктор, но все равно не убедила фанатов в безопасности трюка.

«Не понимаю, зачем так рисковать, ради чего, какое-то бездумное развлечение», «Круто, но жизнь дороже, чем контент в соцсетях», «Неоправданный риск, Лиана. Слава богу, что все хорошо. Берегите себя», «Бесстрашная, но береги себя! Тебя дома дочка ждет», «От одного взгляда мурашки», — высказались в Сети.

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