«Магия клена за стеклом!»: Галкин похвастался вечерним видом из окна своего роскошного замка в Грязи

Максим Галкин строил свой замок в деревне Грязь на века, с расчетом на то, что имение достанется не только ему, но и его потомкам. Поэтому все делал в доме основательно и с душой. Теперь артист налюбоваться не может не только на его интерьеры, но и на виды вокруг.

К саду и юморист, и его жена Алла Пугачева лично приложили свои руки, высадив несколько деревьев. Теперь комик частенько не только прогуливается по нему, но и снимает виды с высоты птичьего полета.

Удобнее всего это делать с мансардного этажа, где у Галкина есть любимое круглое окно. Из него Максим запечатлел далеко не один сюжет для своего блога. С приходом осени мужа Примадонны восхитили красочные деревья под окном в сумеречном свете и отблесках фонарей.

«Магия клена за стеклом! Какая красота!» — восхитился артист.

К слову, на мансардном этаже любит бывать и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой. Здесь на столиках расставлены многочисленные игрушки. И центральным звеном помещения является арка цвета слоновой кости, которая венчает зону возле большого окна.

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