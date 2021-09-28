С пучком на голове и мягким пледом: заспанная, но все равно сексуальная Екатерина Климова предстала в салоне машины

43-летняя Екатерина Климова – одна из самых востребованных актрис современности. В эти дни вместе со своим партнером по сцене Гошей Куценко Екатерина Климова гастролирует по городам Сибири, переезжая из одного в другой и часто меняя локации.

Судя по всему, Екатерине Климовой часто приходится передвигаться на автомобиле. В Москве она водит сама, но в чужих городах предпочитает находиться в кресле пассажира. Заодно отдыхая между выступлениями на сцене.

В сторис микроблога Екатерина Климова показала фото, сделанное в салоне автомобиля. Выглядит актриса вполне по-домашнему.

Екатерина Климова облачена в белый лонгслив и такого же цвета тапочки, а стройные ножки звезда подчеркнула легинсами. Роскошные волосы Екатерина Климова собрала в пучок на затылке.

А трогательности и секса ее виду придает еще и плед, который актриса обнимает. Судя по всему, звезда только что пробудилась ото сна и выглядит невероятно мило и нежно.

Напомним, дома Екатерину Климову с гастролей ждут четверо детей от разных браков – дочери Лиза и Белла и сыновья Матвей и Корней.

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