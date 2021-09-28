Не удержал: Даня Милохин и Евгения Медведева жестко рухнули на лед, выполняя трюк во время съемок «Ледникового периода»

Тиктокер Даня Милохин не справился с высокой поддержкой и вместе с партнершей упал.

В ближайшую субботу, 2 октября, на Первом канале состоится первый эфир восьмого по счету сезона программы «Ледниковый период».

В числе его участников на этот раз оказался популярный тиктокер Даня Милохин. В проекте он выступает в паре с чемпионкой мира и призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

В этот вторник стартовали съемки программы, на которых присутствует корреспондент Teleprogramma.pro.

Примерно в середине номера, выполняя высокую поддержку, Даня Милохин и Евгения Медведева жестко упали. Даня Милохин не справился с задачей, уронил свою партнершу и сильно ударился головой об лед, а Женя Медведева упала на колени.

Правда, пара продемонстрировала олимпийское спокойствие и, как ни в чем ни бывало, продолжила выступление.

После проката Даня Милохин сказал, что чувствует себя неважно, а Женя Медведева заверила, что она в полном порядке, поскольку упала на партнера.

Судьи «Ледникового периода» посоветовали Дане Милохину учиться концентрироваться, и тогда все будет хорошо.

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