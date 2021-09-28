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Блондинка с голубыми глазами: взрослая дочь Валерия Сюткина очаровала поклонников красотой

Супруга музыканта Виола Сюткина поделилась снимками своей наследницы и тезки.

Блондинка с голубыми глазами: взрослая дочь Валерия Сюткина очаровала поклонников красотой
Виола и Валерий Сюткины. Фото: instagram.com/violaviva/

Дочь известного вокалиста Валерия Сюткина Виола накануне отмечала свой первый юбилей. Девушке исполнилось двадцать пять лет. С этой прекрасной датой наследницу поздравила ее мама, супруга Сюткина Виола.

«Любимая наша доченька, с днем рождения! Твори, люби, будь свободна от всех условностей, счастлива, любима и улыбайся каждому дню! Всегда с тобой», — написала Виола Сюткина в микроблоге.

Публикацию жена Валерия Сюткина сопроводила целой галереей фотографий виновницы торжества.

Виоле Сюткиной исполнилось 25 лет
Виоле Сюткиной исполнилось 25 лет. Фото: instagram.com/violaviva/

Очевидно, что девушка унаследовала красоту своей мамы. У Виолы тонкие черты лица, нежная кожа, голубые глаза и светлые волосы. Подписчики присоединились к поздравлениям и сделали комплименты Виоле Сюткиной-младшей, восхищаясь ее красотой.

Виновница торжества поблагодарила маму за поздравление.

«Мама, спасибо тебе за жизнь и за все, что ты делаешь! Без тебя меня бы не было! Безгранично люблю тебя», — написала Виола Сюткина в комментариях.

Напомним, Виола – не единственный ребенок Сюткина и его второй жены. У пары подрастает еще и сын Лео, который родился в августе 2020 года.

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