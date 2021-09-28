Поел, поспал, помылся: бывший муж Бородиной показал, как «обживает» новую квартиру в 130 квадратных метров

Курбан Омаров признался, что найти нормальную ремонтную бригаду он так и не смог.

В конце августа экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров приобрел себе новую квартиру в 130 квадратных метров с черновой отделкой. И к концу 2021 года он планировал уже переехать сюда. Но, как оказалось, строительно-ремонтную бригаду, которая бы взялась реализовать дизайн-проект помещения, он до сих пор не нашел.

Как рассказал блогер в Instagram, хороших мастеров сейчас нанять, по его мнению, крайне сложно.

«Я решил потихоньку обживаться. Согласитесь уютненько?» — написал он в микроблоге и выставил несколько фотографий, видимо, юмористического содержания.

На фоне голых бетонных стен он показал дизайн-проект помещения и изобразил, как «обживается»: поел лапши быстрого приготовления, помылся под водой из трубы вместо душа, поспал на матрасе, расстеленном на полу и так далее.

Осталось неясным, приготовил Омаров этот антураж специально для поста в блоге или у него в квартире кто-то живет.

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