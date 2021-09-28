Мамин пупсик: Саша Гозиас из «Дома-2» нарядила подросшего сына в боди и шапочку песочного оттенка

Бывшая участница реалити-шоу Саша Гозиас готовится отметить через месяц первый день рождения наследника.

Экс-участница «Дома-2» Саша Гозиас воспитывает двоих детей. Старшую дочку Софию она родила в первом браке с Ильей Коротковым, а младшего сына Мишу – во втором ныне действующем союзе с бизнесменом из Москвы.

Возлюбленный забрал Сашу Гозиас вместе с дочкой из Калининграда в столицу. В конце октября сыну экс-участницы «Дома-2» и ее второго мужа исполнится годик.

Саша Гозиас все свое свободное от ведения блога в Instagram посвящает детям. В эти дни вместе с мужем она собирается на отдых. Но он оказался под угрозой срыва. Дело в том, что мама Саши отказывается приезжать в Москву из Калининграда и сидеть с внуками.

«Я уже и сообщения ей пишу, что она бабушка. Что это ее отростки. И что я подготовлю для нее все, чтоб ей было комфортно. Но пока разговор сошел на нет», — пожаловалась Саша Гозиас подписчикам.

Публикацию в микроблоге экс-участница «Дома-2» сопроводила фото с сыном Мишей. Для кадра Саша Гозиас нарядила малыша в боди и шапочку нежного песочного оттенка.

Подписчики отметили, что за последнее время мальчик заметно подрос.

Напомним, на днях Саша Гозиас получила в подарок от мужа автомобиль «Порше».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.