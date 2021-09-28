Умер блюзовый певец Николай Арутюнов

28 сентября СМИ сообщили о смерти советского и российского певца Николая Арутюнова. Музыкант умер в 63 года. Как сообщил РБК представитель сына артиста Сергея, прощание с усопшим уже состоялось.

Арутюнов известен тем, что в конце 70-х организовал в Москве группу «Лига блюза», которая играла музыку в стилях блюз и рок. Коллектив исполнял песни на русском и английском языках, выступал до конца 90-х годов. Позже Николай Рафаэлевич собрал еще несколько музыкальных групп, выступал на одной сцене со многими зарубежными артистами.

В 1994 году он стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре. Также участвовал в телешоу «Голос 60+», вел авторскую программу на радио, посвященную рок-исполнителям 1960–1970-х годов, записывал музыку для рок-опер.

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