По-молодежному: жена 81-летнего Виторгана, облаченная в трендовые джоггеры, закупилась на рынке в Угличе

Если вы думаете, что по рынкам любят бродить только домохозяйки и пенсионеры, то глубоко ошибаетесь. Звездам это тоже свойственно. Но одни это делают тайно, а другие — ни капли не скрываясь от публики. Ирина Виторган в компании своего мужа Эммануила Виторгана прогулялась по базарчику в Угличе.

Оба были облачены в молодежные динамичные наряды. Эммануил Гедеонович примерил худи с джинсами и спортивной курткой, а его жена облачилась в нежно-розовый комплект с актуальными джоггерами и набивны жилетом со стежкой. На ногах у обоих супругов были кроссовки.

Ирина Млодик набрала на рынке множество подарков для близких и дочерей Этель и Клары – буквально несколько пакетов. Продавцы с восторгом встречали таких покупателей, расхваливая свой товар.

«Всем купили подарки, детки ждут…» — написала Ирина Млодик в личном блоге.

Ранее мы рассказывали о выступлении супруги народного артиста на его концерте. Она спела трогательную песню, посвященную маме в трендовых брюках, которые в этом осеннем сезоне рекомендовала Эвелина Хромченко.

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