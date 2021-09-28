Золотая листва, розовые кустарники и бонсай: Альбина Джанабаева показала роскошный дизайн участка особняка

Певица Альбина Джанабаева несколько месяцев назад в третий раз стала мамой. В апреле она подарила своему мужу, музыканту Валерию Меладзе, очаровательную дочку Агату.

С тех пор Альбина Джанабаева стала больше времени проводить дома. Разумеется, она уже вернулась к активной жизни, выступает на концертных площадках и приходит петь на радио, но все же большую часть времени вокалистка посвящает семье.

Альбина Джанабаева очень любит свой подмосковный особняк. Здесь все обустроено с большим чувством стиля и вкусом.

Альбина Джанабаева периодически показывает поклонникам видео и фото в сторис, на которых запечатлен ее с Валерием Меладзе дом и просторный приусадебный участок.

В эти дни осени он особенно красив. Альбина Джанабаева показала фото, которое сделала у окна.

Участок очень ухожен. На нем красивые лужайки, кустарники, покрытые розовыми листьями и бонсаи. Все это окружено дико растущими деревьями, листья которых сейчас уже стали золотыми.

Напомним, на днях Валерий Меладзе с братом Константином Меладзе отметился на дне рождения своей мамы. Альбины Джанабаевой, как и Веры Брежневой, на этом семейном вечере не было.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.