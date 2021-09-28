«Мы начинаем»: Татьяна Тарасова в алом пальто оверсайз появилась на съемках «Ледникового периода»

Российский тренер по фигурному катанию снова стала членом жюри в ледовом шоу. На первой съемке нового сезона она увидела участников и Илью Авербуха.

Татьяна Тарасова является заслуженным тренером СССР. Она взрастила множество чемпионов по фигурному катанию. Ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы к 2004 году. Среди них и Алексей Ягудин. В последнее время Тарасова редко появляется на публике. При этом она снова согласилась участвовать в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри, хотя сидеть в кресле на съемках по несколько часов для нее довольно сложно.

И вот 28 сентября состоялись первые съемки нового сезона шоу. Ксения Бородина выступила с Дмитрием Соловьевым, который в прошлом году катался с Ольгой Бузовой. Должен был принять участие в проекте и Давид Манукян, но накануне он снялся с телевизионных соревнований. А тренером участников вновь стал Илья Авербух.

На съемках Тарасова появилась в алом пальто оверсайз, напоминающем пончо с мехом. Она запечатлелась с Авербухом и объявила старт новых съемок.

«Мы начинаем. Ледниковый 2021» — написала тренер в соцсети. «Удачи, Илюша! В новом сезоне Ледникового. И всем нам интересных, креативных, прекрасных, удивительных танцев!» — добавила она.

Поклонники были рады увидеть ее впервые за долгое время. Новость о скором эфире ледникового шоу тоже обрадовала публику. «Вы красавица, Татьяна Анатольевна! Счастливы видеть вас!», «Татьяна Анатольевна, как всегда, ослепительны», «Ух, какая вы», «Красотка в красном», «Самая справедливая», «Какой яркий и притягательный наряд. Впрочем, как всегда!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.