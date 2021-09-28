Ирина Слуцкая поддержала Алину Кабаеву, раскритиковав заслуги Ляйсан Утяшевой

Фигуристка считает, что гимнастка была не права, когда не выступила в защиту россиянок.

Ирина Слуцкая решила высказать свое мнение по поводу спора между экс-гимнастками Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Все произошло, напомним, по итогам выступлений российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.

Кабаева заявила тогда, что с уважением относится к Утяшевой, однако не считает, что гимнастка могла высказываться относительно поражения российской спортсменки Дины Авериной.

Слуцкая написала в Инстаграме, что Утяшева была не права, когда не выступила в защиту россиянок. По ее мнению, Ляйсан не может считаться суперзвездой в своем виде спорта.

«Ее высшее достижение — чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории», — заявила спортсменка.

Напомним, на летней Олимпиаде Утяшева поддержала российских гимнасток, но при этом похвалила их соперницу — израильтянку Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль. А профессиональные эксперты уверены, что лине дали победу незаслуженно, она совершила ошибки на выступлении.

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