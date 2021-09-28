«Нам уже шесть недель»: Федя Стрелков и Анита Кобелева из «Дома-2» ждут ребенка

Экс-участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева поделились радостной новостью с поклонниками.

Бывшие участники «Дома-2» Федор Стрелков и Анита Кобелева готовятся к появлению на свет их первенца.

Радостной новостью будущий отец поделился с поклонниками, рассказав в микроблоге, что они с Анитой уже успели сходить на первое УЗИ и увидеть, как сейчас выглядит ребенок.

«Нам уже 6 недель, об этой радостной новости я хочу рассказать вам. Скоро мы будем родителями», — написал Федя Стрелков в Instagram.

На эту прекрасную новость восторженно отреагировали подписчики молодого человека, среди которых немало экс-участников реалити-шоу «Дом-2»

Федю Стрелкова и Аниту Кобелеву поздравили Влад Кадони, Валера Блюменкранц, Марина Африкантова, Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек. Последние, кстати, тоже готовятся стать родителями.

Напомним, Федор Стрелков и Анита Кобелева начали строить отношения на проекте «Дом-2» и успешно продолжили это за его пределами.

Их роман длится уже полтора года. Федя и Анита — редкая пара телестройки, которой удается обходиться без скандалов, претензий и громких расставаний с возращениями. В официальный брак ребята пока не вступили.

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