Умело скрыла объемы: жена Виторгана вышла на публику в трендовых брюках, которые советовала Хромченко

Народный артист Эммануил Виторган, несмотря на свой возраст – 81 год, – ведет активный образ жизни. Причем во всех смыслах этого слова. Он является молодым отцом двух дочек — трехлетней Этель и двухлетней Клары. Часто путешествует, например, этим летом он отдохнул с семьей в Греции, а потом, практически сразу, они отправились в Латвию.

Не сокращает актер и свой гастрольный график, он задействован в антрепризах, снимается в кино, ведет авторский клуб и проводит творческие вечера. Нередко на них бывают и маленькие дочки, ну а жена Ирина Млодик – обязательно. Частенько верная спутница артиста выступает перед зрителями, исполняя песни.

На концерте Эммануила Виторгана, организованном на теплоходе «Княжна Виктория», Ирина исполнила композицию Анатолия Хвойницкого «Нашей маме». Она облачилась в трикотажный топ терракотового оттенка и черные брюки палаццо, которые стали хитом этого сезона. Именно к ним советовала присмотреться Эвелина Хромченко, утверждая, что такие модели не потеряют своей актуальности и в следующем году.

Эти широкие брюки имеют один безусловный плюс: они хорошо корректируют фигуру, скрывая ненужные рельефы и объемы.

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