Это называется реституция: Наташа Королева может при желании вернуть в семью внебрачную дочь

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, в каком случае певица Наташа Королева может воссоединиться со своей двухлетней наследницей, которая сейчас живет в другой семье.
«Соглашение возможно расторгнуть по инициативе одной из сторон. Например, биологической матери. Если Наташа Королева получила вознаграждение за свои услуги, она может отказаться от денег и потребовать вернуть ей родную дочь. Это называется реституция: стороны приходят к тому, с чего начинали».
Как отметил адвокат, Наташа Королева также может обратиться к помощи психологов. Сказать, что скучает и тоскует по дочери. По словам Алешкина, девочку сейчас воспитывает мужчина нетрадиционной ориентации. Воспитание без женщины, если дело дойдет до судов, будет ему не в пользу, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.
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