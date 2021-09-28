Это называется реституция: Наташа Королева может при желании вернуть в семью внебрачную дочь

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, в каком случае певица может воссоединиться с наследницей.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, в каком случае певица Наташа Королева может воссоединиться со своей двухлетней наследницей, которая сейчас живет в другой семье.

«Соглашение возможно расторгнуть по инициативе одной из сторон. Например, биологической матери. Если Наташа Королева получила вознаграждение за свои услуги, она может отказаться от денег и потребовать вернуть ей родную дочь. Это называется реституция: стороны приходят к тому, с чего начинали». Андрей Алешкин

Как отметил адвокат, Наташа Королева также может обратиться к помощи психологов. Сказать, что скучает и тоскует по дочери. По словам Алешкина, девочку сейчас воспитывает мужчина нетрадиционной ориентации. Воспитание без женщины, если дело дойдет до судов, будет ему не в пользу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.