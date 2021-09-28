Это вам не кино: как выглядит Боярская без грамма макияжа, накладных ресниц и фильтров

Лера Кудрявцева недавно отдыхала в Болгарии со своей мамой. Ведущая отказалась на отдыхе от диеты, каждый день заказывая в любимом кафе свежеиспеченные блины с черникой и шоколадом. А еще — от макияжа.

Однако в своем Instagram она появлялась исключительно с яркими стрелками, длинными ресницами и выразительными губами. Звезда призналась, что это фильтр, который она накладывает в телефоне на свое изображение. И честно рассказала фолловерам, что без мэйка выглядит не очень.

А вот актриса Елизавета Боярская решила показать себя публике такой, какая она есть на самом деле, а не такой, как привыкли ее видеть в кино или на сцене театра — без краски, накладных или наращенных ресниц и даже без укладки волос. Для личного блога она запечатлелась в поезде, показав лицо крупным планом.

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