«Приехала в США по туристической визе»: Лянка Грыу рассказала, почему уехала жить в Америку

Актриса Лянка Грыу в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале объяснила, почему уехала жить в Америку.

«Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться и сделала Green card. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни. В итоге они помогли мне найти агента». Лянка Грыу

Как отметила Лянка Грыу, ее основная цель — покорить западную публику. Не так давно ее картину отобрали для участия в престижном Нью-Йоркском кинофестивале. При этом Лянка Грыу успевает сниматься в кино и в России. К примеру, недавно на Первом канале вышел сериал «Русские горки», где она сыграла главную роль.

Напомним, что Лянка Грыу из актерской династии. Ее отец Георгий Грыу — знаменитый молдавский актер. Мать тоже актриса — Стелла Ильницкая. Родители звезды развелись, когда она была еще ребенком.

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