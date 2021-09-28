Ар Келли признали виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

27 сентября американского певца и продюсера Ар Келли признали виновным в организации сети по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. Об этом сообщает The New York Times, отмечая, что 54-летнего музыканта осудили по девяти пунктам обвинения.

Издание отмечает, что присяжные совещались девять часов, а когда был оглашен вердикт, обвиняемый сидел неподвижно, его эмоции были скрыты под защитной маской. Теперь западную звезду ждет большой тюремный срок — в несколько десятилетий. Окончательный приговор ожидается в мае 2022 года.

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Ар Келли (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) был арестован еще в 2019 году, ему было предъявлено одиннадцать обвинений в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах по делу с участием четырех девушек. Троим из них на момент предполагаемого насилия не было 18 лет. Своих жертв певец нередко заманивал в постель обещаниями помочь в продвижении их музыкальной карьеры. Его также обвинили в умышленном заражении некоторых обвинителей венерическим заболеванием, взяточничестве, похищении людей, принудительном труде и производстве детской порнографии.

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