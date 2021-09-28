«За себя не переживаю»: Милохин рассказал о главной боязни нахождения на льду с Медведевой

Тиктокер и фигуристка в тандеме примут участие в шоу «Ледниковый период».

Тиктокер и видеоблогер Даня Милохин в интервью Первому каналу высказался о проекте «Ледниковый период», в котором он участвует в одной паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку». Даня Милохин

Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет уже не один год на Первом канале. Совсем скоро стартует новый сезон.

Заметим, что главная соперница Евгении Медведевой на Олимпиаде в корейском Пхенчхане 2018 года олимпийская чемпионка Алина Загитова также будет участвовать в новом сезоне «Ледникового периода». Она, как и в прошлом году, будет ведущей шоу.

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