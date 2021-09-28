В стиле Джулии Робертс: 72-летняя Пугачева в узких джинсах устроила дефиле под хит из «Красотки»

В своим 72 года Алла Пугачева выглядит заметно моложе. И как считает историк моды Александр Васильев, все благодаря удачному замужеству. После того, как Примадонна сыграла свадьбу с шоуменом Максимом Галкиным и обзавелась детьми — двойняшками Гарри и Лизой, она не только заметно похорошела, но и помолодела. Рядом с красавцем-мужем Алла Борисовна хочет выглядеть эффектно и привлекательно.

В Instagram шоумен Максим Галкин делился редкими кадрами, запечатлев Примадонну, которая устроила в саду особняка в подмосковной деревне Грязь импровизированное дефиле. Пугачева в узких джинсах скинни, курточке из денима и белоснежных кроссовках расхаживала по дворику, демонстрируя стройные ножки. Изюминкой образа певицы стали кружевные митенки, этим аксессуаром Примадонна умело прикрыла кисти рук. К слову, дефиле в саду Алла Пугачева устроила под хит из «Красотки», напомнив поклонникам стиль Джулии Робертс.

«Вау! Все моложе и моложе», «Прелестница», «Какая хорошенькая», «Ну вылитая Джулия Робертс», «Под хит из «Красотки»?? Это чума», «Аллуся только молодеет, цветет и хорошеет! Как девчушка-стрекоза», «Эта походка! Браво!!», «Еще совсем молоденькая, вон какие ножки», «Фигурка — отпад! Бомба», «Шикарная Аллуся», «Помолодела! Так держать», — пишут фолловеры.

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