«Усугубила отношения»: продюсер объяснил, почему старший сын Мальковой не общается с мамой

Продюсер программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Феликс Абраамян объяснил, почему старший сын художницы Светланы Мальковой Андрей не хочет общаться с родительницей.

Как отметил продюсер, сейчас Андрею нужен правильный наставник, потому что он, по сути, еще несостоявшийся подросток. Анастасия Макеева стала авторитетом для Андрея. Она не напрягает его нравоучениями, как это делают родители. Актриса показала парню мир шоу-бизнеса и дала полную свободу действий в ее доме. Андрей стал подражать актрисе, не понимая о последствиях таких действий.

«Настя должна объяснить Андрею, что даже если любовь у родителей угасла, это не значит, что сын перестает быть родным для отца или матери. Я уверен, что Анастасия только усугубила отношения между матерью и сыном. Это и есть причина, по которой он не хочет общаться со Светланой». Феликс Абраамян

Напомним, что строитель Роман Мальков бросил жену с детьми ради актрисы Анастасии Макеевой. В мае они сыграли свадьбу. Старший сын Мальковой сейчас проживает в доме звезды, сообщает «Собеседник».

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