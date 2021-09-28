Нежась в постели, Надя Ермакова из «Дома-2» явила миру пышные прелести в кружевах

Участница телестройки полюбовалась собой на селфи, а также показала себя подписчикам.

В возрожденном на телеканале «Ю» реалити-шоу «Дом-2» участниками стали не только абсолютно новые лица, но и «старички». Среди них оказалась экс-звезда проекта времен ТНТ Надя Ермакова. Девушка продолжила отвечать за подбор участников и кастинги на шоу, подыскивая пару другим, но долго оставаясь сапожником без сапог.

У себя в микроблоге красотка рассказывает о новостях с проекта, приглашает на шоу, а также делится личным. На сей раз она с раннего утра добавила пикантности в контент и поделилась видеоселфи, на котором нежится в постельке. Едва проснувшаяся Ермакова в кружевном белье при этом демонстрирует пышные прелести и, ничуть не стесняясь, показывает их во всей красе.

К слову, 37-летняя звезда экрана недавно вернулась из отпуска в Сочи и, словно с корабля на бал, попала в отношения. Сейчас она начала строить любовь с Даниэлем Чистовым, который почти на 15 лет младше нее. Пока в паре все гладко, в разгаре конфетно-букетный период.

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