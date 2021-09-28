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«Он не так коверкает русский язык, как другие»: Шуфутинский объяснил, почему уважает Крида

Как отметил певец, рэпер — симпатичный и очень приятный парень.

«Он не так коверкает русский язык, как другие»: Шуфутинский объяснил, почему уважает Крида

Певец Михаил Шуфутинский в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему ему по душе творчество рэпера Егора Крида.

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский. Фото: Globallookpress.com

«Он один из немногих людей, с которыми я знаком. Я имею в виду из современных молодых исполнителей. Хотя с некоторыми я общаюсь достаточно часто. Во-первых, у него необычная манера и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски.  У него правильная речь.

Второе. Он симпатичный приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации. Он мне симпатичен. Парень токовый».

Михаил Шуфутинский

Как отметил Шуфутинский, ему вообще нравится молодое поколение исполнителей.

«Я не так давно спел с рэпером SТ. Один из моих внуков — Ной. Он известный рэпер. В Израиле он просто звезда. У него контракт в Лондоне. У него большие перспективы. Ной в папу. В Израиле записал несколько песен, и он очень популярен», — заявил Михаил Шуфутинский.

Напомним, что Егор Крид — один из самых популярных в России рэперов. У него достаточно большая армия поклонников.

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