«Он не так коверкает русский язык, как другие»: Шуфутинский объяснил, почему уважает Крида

«Он один из немногих людей, с которыми я знаком. Я имею в виду из современных молодых исполнителей. Хотя с некоторыми я общаюсь достаточно часто. Во-первых, у него необычная манера и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь.

Второе. Он симпатичный приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации. Он мне симпатичен. Парень токовый».