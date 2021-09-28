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Лариса Гузеева пропала из соцсетей и отключила комментарии в Instagram

Звезда, по слухам, находится сейчас в тяжелом состоянии в Коммунарке.

Лариса Гузеева пропала из соцсетей и отключила комментарии в Instagram
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева пропала из соцсетей и отключила все комментарии. Последний пост ведущей программы «Давай поженимся!» в Instagram датирован 26 сентября. Как раз в это день звезда угодила в клинику в Коммунарку. После этого никаких новостей от нее не поступало.

Последние посты звезды посвящены ее отдыху в Крыму на море. Причем она купалась в ледяной воде и не скрывала этого.

«Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю».

Лариса Гузеева

Напомним, что Лариса Гузеева подхватила коронавирус. При этом КТ пока не показывает у нее поражение легких. Данные о состоянии звезды пока крайне противоречивые.

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