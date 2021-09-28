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С питомцем в объятиях: красотка-падчерица Стаса Михайлова в маечке с пуш-ап блеснула точеной талией

Ева Канчельскис обладает модельными данными, которые умело подчеркивает нарядами.

С питомцем в объятиях: красотка-падчерица Стаса Михайлова в маечке с пуш-ап блеснула точеной талией
Ева Канчельскис. Фото: instagram.com/ivotka_/

Главным богатством музыкант Стас Михайлов считает своих наследников. Их у него на двоих с женой Инной шестеро. Причем, на своих и приемных он их не делит, всех любит и воспитывает как родных. У него от первого брака есть 20-летний сын Никита и 16-летняя дочка Дарья.

У его красавицы-жены тоже двое детей от предыдущих отношений с футболистом Андреем Канчельскисом. Первенец Андрей этим летом женился на гречанке, а 22-летняя дочка Ева пока еще учится. Девушка обладает модельными данными и поражает красотой своих поклонников в микроблоге, количество которых растет по экспоненте.

Ева Канчельскис
Ева Канчельскис. Фото: instagram.com/ivotka_/

На этот раз красотка-падчерица Стаса Михайлова поделилась снимком, на котором в обнимку с питомцем позирует на селфи. Держа в руке бенгальского любимца, блондинка демонстрирует не только любовь к своему пушистому комочку, но и точеные формы – пышный бюст в маечке с пуш-ап, а также осиную талию.

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дети звездЕва КанчельскисИнна МихайловаКрасота вне возрастаНовости googleпадчерица