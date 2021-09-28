«Я по-прежнему остаюсь гражданином США»: Шуфутинский имеет лишь вид на жительство в России

Как отметил музыкант, у него нет никаких страховок в родной стране.

Певец Михаил Шуфутинский в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским признался, что является гражданином Америки. Также он вспомнил, как недавно лечился от коронавируса.

«Я по-прежнему остаюсь гражданином США. У меня вид на жительство в этой стране, в России. У меня нет никаких страховок здесь. А медицинская страховка, которая мне полагается по возрасту в Америке, ее здесь не принимают. Я не вернул себе российское гражданство. Когда приехал в Россию, то не определился, где будут жить. Ездил туда-сюда». Михаил Шуфутинский

Как отметил Шуфутинский, он просто не знал, куда его везут во время лечения от коронавируса.

«Мне мой друг позвонил и сказал: «Тебя везут в Лапино». Мне сделали КТ. Поражения легких было 35 процентов. Меня положили. Я был удивлен цифрами за лечение, но когда речь идет о моем здоровье, меня ничем не испугаешь. Медицина стоит дорого, но в Америке еще дороже. У меня не было денег с собой. Сделали бесплатно КТ. Поверили на слово, что позже все оплачу. Положили так, без первого взноса», — заявил Михаил Шуфутинский.

Михаил Шуфутинский в 1981 году эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году.

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