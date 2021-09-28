«Львица!»: Родион Газманов не смог спокойно смотреть на оголенный пупок Лизы Арзамасовой

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова в середине августа подарила мужу наследника. Она впервые стала мамой, сына назвали Львом. Теперь свое расписание актриса сверяет с графиком младенца, уже вышла на работу и вернулась к прежней стройности.

Накануне Арзамасова поделилась новым снимком, на котором позирует в домашнем прикиде. На ней полупрозрачный вязаный короткий джемпер и шелковые дрюки. Позировала молодая мамочка так, чтобы показать свой плоский животик.

«Мать Льва пока совсем не львица», — задумалась актриса.

Тем самым Арзамасова напросилась на комплименты – подписчики наперебой принялись ее успокаивать и уверять, что она выглядит отлично. Не смог пройти мимо Арзамасовой с оголенным пупком и ее давний друг Родион Газманов. «Очень даже львица!», — заверил мужчина.

Ранее Арзамасовой и Газманову-младшему даже приписывали роман. Девушка снялась в клипе Родиона, с тех пор они тепло общаются, но ничего, кроме дружбы, как заверяли они, меж ними не было.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!