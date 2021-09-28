«Повезло Потапке»: Каменских в бикини дала мужу отшлепать себя по загорелой «как у Ким»

Певица не постеснялась принять податливую позу, чтобы ракурс был более вызывающим.

Певица Настя Каменских недавно призналась – она смогла полюбить себя только в более зрелом возрасте. Причем это оказалось не так просто и потребовало неимоверных усилий. Но теперь она полностью довольна собой, достигла гармонии в мыслях, разобралась с весом и истинными желаниями.

За время работы над собой Каменских очень раскрепостилась. Она стала чаще делиться снимками в купальниках, затем в нижнем белье или вовсе без него. Вступил в игру и ее муж Алексей Потапенко, с которым раньше звезда выступала в дуэте «Потап и Настя». На новом фото, которым поделилась красотка, она позирует в бикини, подставляя свою загорелую «как у Ким» под ладонь мужу. Некоторым подписчикам такое зрелище пришлось по душе.

«Повезло Потапке», «Ваша фигура, Настя, это что-то с чем-то! Просто картинка!», «Да чего же она все время голая то?», «Решил отшлепать Настю?», «А можно я?», «Уже будто слышу «хлоп», «Настя бомба», «Я бы и сам шлепнул такую красоту, простите», — пишут восхищенно фанаты.

Как всегда, нашлись и противники подобного контента. Их главными аргументами стали обвинения в бесталанности звезды, а также попытки призвать артистку к совести и перестать при муже раздеваться для других мужчин, хоть и онлайн.

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