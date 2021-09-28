Красная Шапочка с корзинкой: Наташа Королева в алом берете и мандариновом кардигане отправилась по грибы

Певица из 90-х Наташа Королева этой осенью наделала много шума своим заявлением о том, что у нее есть дочь. Исполнительница совершила признание на программе у Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», чем ошеломила не только поклонников, но и собственного мужа, а также единственного сына Архипа.

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Пока весь свет переваривает признание Королевой, певица не теряет время и силы даром. Она отправилась в лес по грибы, чтобы развеяться и провести время с пользой. Уединиться не получилось, потому что она не отказала себе в привычке попозировать для микроблога, а также спеть песенку.

Как Красная Шапочка с корзинкой, Наташа Королева отправилась на «тихую охоту» в алом берете и ярком прикиде. На ней оказался теплый мандариновый кардиган с модным геометрическим принтом и зеленые брюки. Певица пребывала в отличном настроении и пела.

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