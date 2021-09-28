С кошачьей грацией: Рудковская в утягивающем костюме с хищным принтом позавтракала на природе

Светская львица любит завтракать на свежем воздухе, но пришло время перебираться в дом.

Яна Рудковская давно демонстрирует поклонникам, как успешно она может заниматься сразу несколькими проектами. Она продюсирует музыкантов, помогает мужу развивать школу фигурного катания, а еще ведет сразу три микроблога в Instagram – свой, старшего сына Саши и младшенького Арсюши, которому накануне исполнился годик.

В своем аккаунте светская львица давно ведет рубрику «Завтраки». Это изысканная и дорогостоящая по своей визуальной составляющей сервировка утренней трапезы, которой каждый день бизнес-леди старается удивить. На теплое время года завтракать блондинка ходила в беседку на свежий воздух, но теперь настало время перебираться в дом.

«Доброе утро, рубрика «Мои завтраки» (в беседке на свежем воздухе) провожает последние теплые дни, так как говорят в этом году мы останемся без «бабьего лета», — отметила Рудковская.

На заключительную трапезу Рудковская даже решила появиться в кадре лично – обычно она снимает только стол. И для такого случая красотка нарядилась в утягивающий костюм Dior с леопардовым принтом и по-кошачьи грациозно позировала с чашечкой кофе.

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