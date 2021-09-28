«Шикарная»: Татьяна Арнтгольц в синем облегающем платье сверкнула идеальной фигурой

Актриса в этом году стала мамой во второй раз.

39-летняя телеведущая, звезда сериалов Татьяна Арнтгольц в этом году стала мамой во второй раз. Она родила мужу, актеру Марку Богатыреву, сына Данила, которому уже восьмой месяц. Но засиживаться в декретном отпуске красотка не стала и уже вышла на работу.

В своем микроблоге Арнтгольц поделилась новым фото, на котором явила миру идеальную фигуру, подчеркнув ее силуэтным платьем яркого синего цвета. Завершила образ красивая укладка – легкие крупные локоны.

«Танюша вы фантастическая женщина, я от вас восторге», «Красота», «Шикарная», — сразу же поспешили заметить подписчики в комментариях.

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Отметим, что у Арнтгольц есть старший ребенок от первого брака – 11-летняя дочь Мария от Ивана Жидкова. С Марком Богатыревым актриса начала отношения после съемок в одном проекте. До свадьбы они встречались почти 3 года, и тайно зарегистрировали отношения в ноябре 2020 года, когда звезда была уже глубоко беременна.

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