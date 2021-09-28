Дала жару: распаренная Ирина Пегова запечатлелась в халате после баньки

Звезда театра и кино Ирина Пегова сообщила поклонникам об еще одной своей большой страсти – бане. В своем микроблоге актриса поделилась снимками после парной, на которых предстала в махровом халатике, и написала:

«Баня — это выход из многих ситуаций… В случае чего: «Я в бане, и вам всем советую!». Так и хочется добавить: «Все в баню, господа!». Плохого не посоветую», — отметила звезда.

Подписчики в комментариях согласились с любимицей – после баньки и дышится легче, и усталость проходит, и настроение улучшается.

«Это точно! Самый лучший рецепт для всех жизненных ситуаций!», «Релакс!», «С легким паром!», «Даже не узнать», «Ирина, ух ты, второе фото вообще атас!», «С легким паром! После бани всегда начинается новая чистая жизнь», «Да! Баня это вещь!!!», «Это правда, тоже обожаю. А кожа просто хрустит после , прям молодеешь от бани. Баня — это здоровье», «А можно с вами в баню?», — пишут в комментариях.

Кстати, еще одна знаменитость накануне тоже отметилась в бане. Балерина Анастасия Волочкова обожает париться и не менее сильно любит окунуться в ледяную купель после жары.

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