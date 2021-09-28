Похудела, а грудь стала больше: Рудова в новом секси-платье сверкнула выдающимся бюстом

Актриса покрасовалась в обновке, которая не скрыла изменения фигуры.

38-летняя звезда сериалов и комедий Наталья Рудова регулярно рассказывает в микроблоге подписчикам новости из своей жизни. Разумеется, онлайн она не живет и в личное пространство никого не пускает, зато щедро делится откровенными кадрами из примерочной, с пляжа или спальни.

На этот раз красотка показала, как сильно она похудела. Звезда пополнила гардероб черным секси-платьем фасона бюстье, в котором ее талия «утонула». Зато грудь не просто осталась на своем месте, а стала еще пышнее и соблазнительнее – подписчики давно заметили, что она будто бы увеличилась.

Отметим, что благодаря своей раскрепощенности и щедрости, Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной женщины года по версии журнала Maxim. Сама актриса об этом знает и, суда по агитации в Сети, хочет победить.

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