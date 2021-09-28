Лямки могут не выдержать: пловчиха Ефимова в шелковом платье с драпированным декольте взбудоражила изгибами

В минувшие выходные многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова побывала гостьей на свадебной церемонии подруги в Санта-Барбаре. Звезда спорта для празднества нарядилась в элегантное платье с градиентным мятным оттенком, которое подчеркнуло все прелести идеальной фигуры пловчихи.

Правда, легкая ткань платья в зоне декольте уже чуть не сыграла злую шутку с хозяйкой во время танцев – драпировка на груди угрожала показать то, что скрыто. А на новых фото тонюсенькие лямки и вовсе, казалось, не выдержат и треснут. Но, судя по непринужденности Ефимовой, с которой та изящно позировала на камеру, ее это мало беспокоило.

Подписчики при виде красивых снимков своей любимицы взбудоражились. В комментариях они поспешили усыпать любимицу комплиментами:

«Королева!», «Ты такая красивая!», «Красавица», «Вау», «Платье огонь», «Шикарно», «Сногсшибательная чемпионка», «Купальник больше идет», «Божественно хороша!», «Юлия, вы шикарны!», — пишут фолловеры.

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