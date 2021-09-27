Свежо и выигрышно: Пынзарь вышла на публику в трендовом белом пальто с приспущенными плечами

Ведущая «Дома-2» сочетала его по моде со спортивным костюмом цвета перванша.

Дарья Пынзарь давно переехала вместе с мужем Сергеем и двумя сыновьями в Турцию. Однако она часто бывает в Москве на съемках шоу «Дом-2». По прилете в столицу России ведущая известной телестройки сразу же отметилась в одном из магазинов города, где не смогла отказаться от нескольких теплых спортивных костюмов, курток и пальто.

В одном из таких комплектов знаменитая блондинка позже предстала перед зрителями «Дома-2». Пынзарь сочетала костюм оттенка перванша с белым пальто и грубыми ботинками в цвет. Стилист Вероника Хасянова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что лук ведущей актуален и многогранен в носке.

«Белое пальто — одно из самых непрактичных, но в то же время универсальных изделий. Пальто светлых оттенков всегда будут смотреться выигрышнее и освежать образ. На Дарье пальто в стиле casual, свободного кроя со спущенным плечом, поэтому его можно смело сочетать как со спортивным костюмом и грубыми ботинками, так и с вечерним платьем и лодочками», — высказалась модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Хасянова — персональный стилист, культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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