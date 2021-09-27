Рассмешил так рассмешил: Галкин в дуэте с Михайловым перепел старый хит Шатунова на звездных посиделках

Веселую вечеринку организовал в собственном доме Олег Газманов. Еще в июле народному артисту России исполнилось 70 лет, но собрать своих друзей в своем доме по этому случаю он решил только сейчас.

В числе именитых гостей певца оказались: Алла Пугачева, Максим Галкин, Валдис Пельш, Игорь Крутой, Стас Михайлов и другие. Звезды пришли на тусовку в основном по-домашнему, облаченные в простые рубахи, кофты и джинсы. Примадонна задержалась на посиделках недолго, оставив молодого супруга праздновать юбилей Газманова одного.

Максим Галкин грустить не стал и быстро стал гвоздем вечеринки. Артист харизматично и с юмором исполнил старый хит Юры Шатунова «Белые розы», подражая его манере держаться, чем покорил сердца публики и развеселил. Зрители просто ухахатывались, наблюдая за ним. Не удержался даже степенный Стас Михайлов, который пришел на праздник, в отличие от других, «при всем параде» — золотистых брюках и роскошном пиджаке с мерцающим принтом.

Он составил мужу Аллы Пугачевой компанию и начал петь с ним дуэтом. Как мог поддержал творческие порывы своих гостей и Олег Газманов, который хоть и не знал слов песни «Ласкового мая», но угадывал некоторые слова, громко произнося их в микрофон. Это, безусловно, добавило комичности номеру. В итоге посиделки настолько понравились звездам, что они решили встретиться той же компанией теперь уже в Сочи на следующем фестивале «Новая волна».

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