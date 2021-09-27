Все закрыла – от шеи до пят: Навка в силуэтном платье с аппликацией предстала в студии с Лорак

43 года исполнилось Ани Лорак 27 сентября, свою коллегу поспешила поздравить Татьяна Навка. Звезда рассказала фолловерам в личном блоге, что певица бессменно озвучивает главных героинь в ее сказках на льду. Олимпийская чемпионка ценит артистку за волшебный голос, который она считает уникальным.

«Пусть в твоей жизни светят только самые яркие звезды, муза и творчество сопровождают всю жизнь, а успех и любовь зрителя только увеличиваются!» — написала Татьяна Навка в Instagram.

На обнародованном в Сети фото она предстает с Ани Лорак в звукозаписывающей студии, облачившись в силуэтное черное платье длины макси, которое закрывает всю фигуру, но при этом подчеркивает ее достоинства. Изюминкой образа стали аппликации в виде сердца и бабочек, а также кожаный пояс с металлическими кнопками.

Ани Лорак примерила черные кожаные брюки с завышенной талией и белую рубашку с вырезами в области плеч.

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