Сотникова осталась без партнера: Дава снялся с участия в шоу «Ледниковый период» накануне съемок

Не успел Давид Манукян обрадоваться тому, что его позвали в популярный проект, как перед первым съемочным днем ему пришлось объявить, что зрители его не увидят в шоу.

Давид Манукян, более известный как Дава, чуть меньше двух лет встречался с Ольгой Бузовой. В начале года они порвали отношения. Причину размолвки телеведущая так и не назвала. При этом сам блогер успел построить карьеру, пока был рядом с ней. Он записал хит с Филиппом Киркоровым и стал частым гостем на премиях. Более того, Дава занял место бывшей возлюбленной на «Доме-2».

А не так давно артист объявил, что его позвали в проект Первого канала «Ледниковый период». В прошлом сезоне в этом проекте участвовала Бузова, которая смогла дойти до финала, хоть ее и часто критиковали судьи. Поклонники были уверены, что Манукян хочет и тут утереть нос бывшей пассии. Однако накануне первого съемочного дня ему пришлось сообщить, что в шоу он участвовать не будет, так как снимается с соревнований.

«Буквально позавчера на тренировке у меня вылетела рука в шестой раз. Я был без повязки, потому что не могу уже ее носить, она действует мне на нервы. Теперь у мня планируется операция и, к сожалению, в проекте участвовать не смогу», — пояснил с грустью блогер.

Партнершей Давы должна была стать олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Теперь остается тайной, кто заменит артиста. Еще больше волнения доставляет то, что съемки состоятся 28 сентября, о чем сообщила Ксения Бородина. А вот в эфир шоу выйдет на Первом канале уже в эту субботу — 2 октября. Поклонники были расстроены тем, что Манукян не покажет свои способности на льду. Некоторые поклонники посчитали, что Бузова стала причиной его черной полосы в жизни.

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