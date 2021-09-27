Блондинка в белом одеянии: Пугачева в сопровождении мужа отметилась на домашнем празднике Газманова

Народному артисту исполнилось 70 лет еще в июле, но отпраздновать он решил сейчас.

Еще 22 июля Олегу Газманову исполнилось 70 лет, однако собрать близких друзей он решился только накануне. Народный артист не стал устраивать пышных вечеринок, организовав уютные домашние посиделки в собственном доме.

Судя по обнародованным в Сети кадрам, певец предупредил гостей об отсутствии дресс-кода и многие пришли, нарядившись по-простому: в удобные лонгсливы, рубашки, кофты и джинсы. И только Стас Михайлов щеголял в роскошном пиджаке с золотистым принтом.

Среди именитых гостей можно было увидеть и Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным. Примадонна предстала блондинкой с пучком волос на макушке в белых одеяниях. Муж выбрал серую футболку и черные брюки. Алла Борисовна не долго пробыла на празднике. И, посидев за богато накрытым столом, вскоре удалилась, а ее супруг остался веселиться с друзьями, танцуя и распевая в караоке. В следующий раз вся честная компания решила встретиться в Сочи.

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