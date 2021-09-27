Белый след от трусиков видно: Пынзарь дала жару в Сети, показав секси-снимок со своим красивым телом

Лето для Дарьи Пынзарь гораздо длиннее, чем у многих россиян. Дело в том, что ведущая «Дома-2» в основном живет в солнечной Турции, откуда частенько дразнит фолловеров жаркими снимками в бикини.

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Однако отказываться от работы в Москве на телевидении звезда шоу тоже не стала. Теперь знаменитая блондинка наведывается сюда на съемки, оставляя двоих сыновей на няню и возвращается назад, наслаждаться иноземным теплом дальше.

Сейчас Дарья Пынзарь пребывает в России, где решила немного изменить внешность. Ведущая сняла свои длинные наращенные локоны, чтобы корни волос отдохнули. Она немного порассуждала, что же ей делать дальше – подстричься или опять сделать искусственные волосы и все-таки вернулась к наращиванию. Однако на этот раз не по всей голове и не такой экстремальной длины. Любопытно, что Даша не постеснялась показать себя с настоящими волосами, которые совсем не отличались густотой и роскошью.

Не смогла Пынзарь отказаться в Москве и от привычки размещать в Сети снимки в купальнике. Заведя онлайн-разговор с поклонниками в stories Instagram, она увидела комплимент в свой адрес по поводу внешности и добродушного характера. Отреагировала на это звезда оригинально – разместила кадры в розовом крохотном бикини, на которых она кокетливо подмигивает людям. Судя по всему, ранее Дарья загорала в другом купальнике, поскольку на месте трусиков образовались белые следы.

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