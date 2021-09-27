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«Гамлет плюс Офелия»: Лиза Боярская предстала в лонгсливе с изображением Данилы Козловского на груди

Актриса Елизавета Боярская заинтриговала снимком в наряде с неоднозначным принтом.

«Гамлет плюс Офелия»: Лиза Боярская предстала в лонгсливе с изображением Данилы Козловского на груди
Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Актриса Елизавета Боярская поделилась в микроблоге селфи, которое сопроводила неоднозначной подписью.

На фото Елизавета Боярская запечатлена в белом лонгсливе с принтом в виде портрета Данилы Козловского. «Он — мой принц», — рисунок сопровожден еще и такой надписью на английском языке.

Актриса еще и сопроводила кадр весьма двусмысленной подписью.

«Гамлет плюс Офелия», — прокомментировала Лиза Боярская фото.

Что означает этот посыл, актриса объяснять не стала.

Елизавета Боярская облачилась в футболку с портретом Данилы Козловского
Елизавета Боярская облачилась в футболку с портретом Данилы Козловского. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Известно, что она и Данила Козловский на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения. А в дружбу, в свою очередь, переросло несколько иное чувство. Лиза Боярская и Данила Козловский встречались во времена учебы в театральном вузе Санкт-Петербурга.

Позже Елизавета Боярская встретила Максима Матвеева и вышла за него замуж. У пары подрастают двое сыновей. Но судя по всему, романтические воспоминания об отношениях с Козловским нет-нет, да посещают Елизавету Боярскую.

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