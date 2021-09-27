«Гамлет плюс Офелия»: Лиза Боярская предстала в лонгсливе с изображением Данилы Козловского на груди

Актриса Елизавета Боярская поделилась в микроблоге селфи, которое сопроводила неоднозначной подписью.
На фото Елизавета Боярская запечатлена в белом лонгсливе с принтом в виде портрета Данилы Козловского. «Он — мой принц», — рисунок сопровожден еще и такой надписью на английском языке.
Актриса еще и сопроводила кадр весьма двусмысленной подписью.
«Гамлет плюс Офелия», — прокомментировала Лиза Боярская фото.
Что означает этот посыл, актриса объяснять не стала.
Известно, что она и Данила Козловский на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения. А в дружбу, в свою очередь, переросло несколько иное чувство. Лиза Боярская и Данила Козловский встречались во времена учебы в театральном вузе Санкт-Петербурга.
Позже Елизавета Боярская встретила Максима Матвеева и вышла за него замуж. У пары подрастают двое сыновей. Но судя по всему, романтические воспоминания об отношениях с Козловским нет-нет, да посещают Елизавету Боярскую.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.