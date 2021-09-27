«Какое стечение обстоятельств»: старший сын Марии Мироновой повторяет судьбу своего деда

Актриса Мария Миронова очень горда за своего наследника, сыгравшего Жадова в спектакле «Ленкома» «Доходное место».

У дочери ныне покойного знаменитого артиста Андрея Миронова Марии Мироновой два сына – Андрей и Федя. Младший еще совсем кроха и сейчас вместе с мамой отдыхает в Греции.

А старший уже взрослый и самостоятельный человек, стал продолжателем актерской династии.

Накануне Андрей Удалов вышел на сцену легендарного «Ленкома» в спектакле «Доходное место», причем в той же роли, что и когда-то его именитый дед Андрей Миронов.

Мария Миронова призналась в микроблоге, что ее переполняет чувство гордости за сына.

«Старший сын сыграл Жадова в премьерном спектакле театра «Ленком» «Доходное место»! – написала Мария Миронова. — Именно с этой роли в постановке Марка Захарова много лет назад началась театральная судьба твоего деда, сынок. Это был великий спектакль, вошедший в историю и положивший начало театральной эры Марка Захарова и Андрея Миронова! Какое стечение обстоятельств, совпадение, невероятная не случайная случайность, которой я так безумно рада!»

Мария Миронова пожелала сыну творческих успехов, а ее подписчики, которые в минувшее воскресенье смогли посетить премьеру, признались, что Андрей Удалов играл на сцене гениально.

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