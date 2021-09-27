«Мать Льва»: Лиза Арзамасова в мятных шелковых брюках и сливочном топе обнажила плоский животик

Молодая мама Лиза Арзамасова продемонстрировала, что находится в прекрасной форме через месяц после родов.

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова входит в число тех редких женщин, которые через короткое время после беременности выглядят так, будто и не рожали.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как Лиза Арзамасова впервые стала мамой, а она уже смело демонстрирует плоский живот.

Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала запечатленной на диване в гостиной своего дома. Молодая мама сидит, сложив ноги по-турецки и облокотившись на мягкие диванные подушки.

Лиза Арзамасова облачена в шелковые шаровары и сливочный топ в мятную – под цвет брюк – полоску. Топик короткий и открывает взгляду обнаженный живот и пупок молодой мамы.

Очевидно, что Лиза Арзамасова находится в прекрасной форме и готова выйти на сцену уже тридцатого сентября.

«Мать Льва — пока совсем не львица», — подписала Лиза Арзамасова кадр.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Своего наследника пара назвала Львом.

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