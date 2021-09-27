Элегантный дуэт: Орбакайте в мерцающем платье с кружевом из гипюра предстала на сцене с Куценко

Певица приняла участие в шоу «Дуэты». Для нее было сюрпризом, когда открылась стена, где скрывался ее партнер.

Кристина Орбакайте в этом году почти все лето провела в Москве. Она отпраздновала свое 50-летие в кругу друзей и родных. Потом певица отдохнула в Греции перед гастролями. Дочка Аллы Пугачевой не скрывает, что любит радовать публику своими выступлениями. Она также всегда продумывает свои образы. Ее стилем восхищалась даже Примадонна.

Не так давно Кристина снялась в продолжении фильма «Любовь-морковь». Также она приняла участие в съемках нового сезона сериала «Тест на беременность». Никто не ожила, что певица найдет время, чтобы появиться в новом шоу «Дуэты». Перед отъездом в США она успела сняться в телепроекте, где участники не знают, с кем будут петь.

На сцену Орбакайте вышла в черном гипюровом платье с эффектом мерцания. Наряд дополнили туфли на каблуке, а также украшение, которое было вплетено в прическу. Платье подчеркнуло стройную фигуру артистки. В итоге песню «Они знакомы давно», она исполнила с Гошей Куценко, с которым не раз играла в кино.

«Очень интригующий и красивый проект. Наш дуэт с Гошей этому подтверждение», — отметила Кристина.

Ведущий Сергей Лазарев заметил, что они очень гармонично пели вместе. Певица призналась, что ожидала увидеть кого-то из родни, но потом догадалась, что это ее друг. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Более того, она совпала по цветовой гамме с партнером.

«Вы потрясающе исполнили песню, чудесный дуэт получился», «Как всегда! Красивая, стильная, стройная! И узнаваема, любима», «Невероятно романтичный номер и песня, как же это было красиво!», «Это платье вам безумно идет», — прокомментировали кадры зрители.

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