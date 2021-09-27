Кто позволил Ольге Бузовой перепеть хит Аллы Пугачевой: продюсер шоу «Дуэты» раскрыла секрет

На телеканале «Россия» вышел второй выпуск нового шоу «Дуэты», во время которого звезды поют парами, но до финала песни не видят своего партнера.

В минувшие выходные настоящий фурор произвело выступление на проекте Ольги Бузовой и Татьяны Булановой. Вокалистки перепели хит Аллы Пугачевой «Сильная женщина».

«Я как всегда не побоялась и вышла петь с живым оркестром, — написала в микроблоге Ольга Бузова после шоу. — А какая песня! «Сильная женщина» потрясающей Примадонны нашего шоу-бизнеса Аллы Пугачевой. Эта песня особенная для меня, она до мурашек, до дрожи».

Как выяснилось, дуэты на проекте формирует целая группа специалистов, и это целый мозговой штурм. Ведь должно совпасть слишком многое.

«Про Олю и Таню изначально было известно, что они дружат. Стали думать — а что такого эдакого они могли бы спеть? И тут пришла идея с «Сильной женщиной», ведь этот хит характеризует как одну, так и другую артистку», — поделилась продюсер «WeiT Media» Юлия Сумачева с «Комсомольской правдой».

Стоит отметить, что компания «WeiT Media», помимо шоу «Дуэты», известна многими рейтинговыми программами на ТВ. В их числе — шоу «Маска», «Ну-ка, все вместе!», «Ты супер!», «Один в один» «Фактор страха».

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