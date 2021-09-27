Актер Данила Шевченко упал со сцены после спектакля

Врачи доставили пострадавшего в больницу, но отпустили в тот же день

Актеру Даниле Шевченко потребовалась помощь после происшествия в театре. Он упал со сцены после спектакля. ЧП произошло в театре «Эрмитаж» на Новом Арбате в субботу, 25 сентября.

Коллеги мужчины вызвали скорую помощь, так как травмы, полученные им, оказались слишком серьезными.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось около часа дня во время детского спектакля «Леля и Минька в школе клоунов», в котором был задействован 32-летний Шевченко.

Артист вышел на сцену в отличном настроении и не жаловался коллегам на самочувствие. Он отыграл постановку, а потом вышел, чтобы сделать фотографии. В этот момент актеру стало плохо.

Внезапно актер начал терять координацию, осел и упал, ударившись о порожек. Он был без сознания, к тому же начались судороги.

Прибывшие на вызов врачи решили срочно госпитализировать пациента в Боткинскую больницу, где привели в чувство и выписали в тот же день. Но отметили, что состояние актера вызывает тревогу. ему посоветовали пройти дополнительное обследование.

Уже 28 сентября Шевченко ждут в театре, где он задействован в постановке.

Сам актер говорит, что произошедшее с ним — это скорее последствия переутомления, но уже сейчас все отлично.

«Я отыграл спектакль, потом вышел, чтобы сфотографироваться. У меня потемнело в глазах и я упал. Меня на скорой отвезли в Боткинскую больницу и после этого уже через два часа я был абсолютно свободен», — заявил артист в комментарии ФАН.

Данила Шевченко, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, снимался в картинах «Бездна», «Сердце ангела» и др.